Kommer Kingdom of the Planet of the Apes til Disney+ neste måned?

Det har blitt avslørt at 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes vil debutere på den amerikanske strømmetjenesten Hulu så snart som 2. august. Selv om det kan virke som en irrelevant opplysning for britiske og europeiske lesere, er det sannsynligvis en veldig tydelig antydning om at en debutdato for filmen på Disney+ også er rett rundt hjørnet.

Kingdom of the Planet of the Apes skal kunne leies digitalt fra 21. august (med mulighet for å kjøpe hele filmen allerede nå). Siden Disney eier 20th Century Studios, kan vi sannsynligvis anta at i likhet med The Marvels (Disney + -dato 7. februar og leiedato 13. februar) og andre store Disney-filmer i det siste, vil Kingdom of the Planet of the Apes komme til Disney + kort tid før den blir tilgjengelig som en leiefilm.

Med mindre enn en måned til den datoen, og med Hulu-datoen 2. august (og med Disney+ og Hulu som ganske uatskillelige i disse dager), virker det veldig, veldig sannsynlig at Kingdom of the Planet of the Apes er på krasjkurs for Disney+ i begynnelsen av august, kanskje på det meste en uke før utleiedatoen og den 14. august. En kunngjøring om saken vil uten tvil komme i løpet av de neste dagene.