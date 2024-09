Kommer Songs of Conquest til Nintendo Switch? Lavapotion sier "det finnes en drøm"

HQ

Nylig overrasket utvikleren Lavapotion oss alle ved å kunngjøre planer om å bringe strategispillet Songs of Conquest til PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Med tanke på at spillet er laget med tanke på mus- og tastaturkontroller var kunngjøringen et hyggelig sjokk, men det førte også til oppfølgingsspørsmålet om det også vil komme en Nintendo Switch-versjon etter hvert.

Vi snakket med Lavapotions Carl Toftfelt og Niklas Borglund under vår tid på Gamescom for å diskutere de kommende konsollversjonene av Songs of Conquest, der vi også tok oss tid til å spørre om en mulig Switch-port også. Toftfelt fortalte oss:

"Det finnes en drøm. For å være ærlig, det er bare det at vi ikke kan si: "Ja, la oss gjøre det," men det er som ... vi vil selvfølgelig gjerne få det til å fungere. Men det er bare sånn, jeg kan bare si det som meg som person, og folk på jobben er sikkert sånn, ikke si det, det kan vi ikke, for det er... så det er liksom, det er en drøm vi har. Vi vil gjerne kunne gjøre det. Det er stort sett alt vi kan si om det. Det er bare noe vi gjerne vil gjøre, og kanskje vi kan, og kanskje vi ikke kan. Det er som om... Jeg vil gjerne at det skal skje."

Så selv om Switch-eiere må holde pusten inntil videre, er det en sjanse for at Songs of Conquest vil lande på plattformen etter hvert. Når det gjelder PS5- og Xbox Series-versjonene av spillet, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor for å se hvordan det har blitt tilpasset plattformene.