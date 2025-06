Kommer TerraTech Legion til konsoller? Payload Studios: "Vi venter bare på riktig tidspunkt"

Tilbake på PC Gaming Show tidligere denne måneden dukket utvikleren Payload Studios opp og presenterte et første glimt av sin kommende roguelite for kjøretøykamp, TerraTech Legion. Selv om noen vil være kjent med dette spillet takket være det faktum at det er det tredje kapittelet i TerraTech -serien, er spillet veldig unikt ettersom det bytter ut den tradisjonelle overlevelsesstilen i en åpen verden med mer av en Vampire Survivors-lignende action-fest.

Med dette som tilfelle, og med denne typen spill som er veldig populære på alle plattformer de er tilgjengelige, hadde jeg nylig sjansen til å sette meg ned med Payload Studios 's sjefsdesigner Andy Harmon og seniorprodusent Tom Page for å lære mer om spillet, inkludert om det til slutt vil følge ledelsen til forgjengerne og debutere på konsoller.

Når vi snakket om denne saken, forklarte Page: "Du vet, vi tenker alltid på konsoller. Det er ikke noe vi hopper på akkurat nå. Og, ja, så, du vet, vi har allerede på en måte satt opp spillet på kontrollere. Og vi prøver alltid å gjøre det harde arbeidet for konsoll først. Men, ja, vi har ingen planer om å gi ut noe på konsoll ennå. Men nei, det er ikke et definitivt nei. Vi venter bare på det rette tidspunktet, for Terratech er på alle konsollene. Og vi har alltid hatt et godt forhold til plattformen. Så, ja, vi venter bare på det rette tidspunktet."

Harmon kom deretter inn for å legge til: "Ja, vi har et morsomt spill. Så vi ønsker selvfølgelig å få det ut til så mange som mulig."

Du kan se hele intervjuet, med lokaliserte undertekster, nedenfor, der vi også kommer inn på roguelite-designet, utformingen av en intuitiv modulær byggesuite og mye mer.