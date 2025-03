Kompensasjon for PlayStation Network-problemer begynner å komme

HQ

Sony har begynt å kompensere PlayStation Plus-brukere for PlayStation Network-nedbruddet, som førte til at tjenesten var nede i nesten 24 timer. Det japanske selskapet hadde lovet å legge til fem ekstra dager med abonnement for berørte medlemmer uten kostnad. Nylig har de begynt å se denne forlengelsen i kontoene sine.

For å sjekke om du har mottatt dem, kan du gå til "Administrer abonnementer" i PlayStation Store og se om din neste betalingsdato har blitt endret med fem dager. Hvis du ikke har mottatt den ennå, bør du gjøre det i løpet av de kommende timene.

Dette var et av de lengste bruddene i tjenesten, og den er nå tilbake til det normale, med sporadiske problemer rapportert av noen brukere.

Tror du tiltaket er nok til å kompensere for nedetiden?