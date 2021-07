Komponist bak Dragon Age of Fallout lager musikken til Starfield

Selv om vi fikk vist en ganske flott in-game Starfield-teaser under E3 tidligere i sommer, så er det fortsatt mye vi ikke vet om spillet. Hva vi imidlertid nå vet er at...

Den siste tiden har ryktene om at Bethesda sitt Starfield skal komme i 2021 plutselig dukket opp igjen, noe som i kjent stil har ført til en rekke meldinger både her, på...

Starfield er større enn Skyrim og lover store forbedringer

den 3 november 2020 klokken 17:52 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det har gått over to år siden Bethesda offentliggjorde Starfield og The Elder Scrolls VI, men selskapet har nesten ikke sagt et nevneverdig pip om noen av dem siden den...