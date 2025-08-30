Komponist John Williams: "Jeg har aldri likt filmmusikk særlig godt"

HQ

John Williams er en av de komponistene som føles synonymt med filmmusikk. Star Wars, Indiana Jones, Haisommer, Jurassic Park, den originale Supermann og mange flere ble alle brakt til live av Williams, men det viser seg at han ikke er den største fanen av filmmusikk.

"Jeg har aldri likt filmmusikk særlig godt", sa han nylig i et intervju med The Guardian. "Filmmusikk, uansett hvor bra den kan være - og det er den som regel ikke, bortsett fra kanskje en åtte minutters strekning her og der ... Jeg synes bare ikke musikken er der. Det vi tenker på som denne dyrebare, flotte filmmusikken er ... vi husker den på en slags nostalgisk måte. Bare ideen om at filmmusikk har samme plass i konsertsalen som den beste musikken i kanon er en feilaktig forestilling, tror jeg."

Til tross for hans nedvurderende kommentarer til filmmusikk, kan vi ikke forestille oss at Williams har noen alvorlig forakt for sjangeren, ettersom han har arbeidet med filmmusikk i flere tiår. Og med tanke på alle Oscar-nominasjonene han har mottatt i løpet av sin lange karriere, er det vanskelig å hevde at han ikke har gjort en innsats for å gjøre komposisjonene sine like verdig en konsertsal som filmmusikk kan være.