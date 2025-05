Konami avslører tilfelle av "upassende oppførsel" ved nylig eFootball turnering

HQ

Det ser ut til at en nylig eFootball turnering slett ikke har gått som planlagt. Konami har tatt til den offisielle sosiale mediekanalen for sportstittelen for å varsle fansen om at en hendelse fant sted som involverte en deltaker som handlet på en "upassende" måte, noe som det nå bemerker at det vil bli iverksatt tiltak i fremtiden hvis noe lignende skulle skje igjen.

Hendelsens nøyaktige karakter er ikke blitt utdypet, og det er heller ikke blitt nevnt hvem den involverte personen var, eller hvilket arrangement det skjedde på. Vi vet imidlertid at den siste gruppen av Club Finals fant sted tidligere denne måneden, med hendelsene AC Milan og Inter Milan 14. og 16. mai.

Konami forklarer: "Vi har oppdaget at en deltaker har opptrådt upassende. Vi krever at alle som deltar i konkurranser som arrangeres av selskapet vårt, spiller på en rettferdig måte. Ingen form for utilbørlig oppførsel tolereres overhodet. Dersom slik oppførsel oppdages, vil det bli iverksatt strenge tiltak."

Det står også at "vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å administrere konkurranser slik at alle deltakere kan delta med ro i sjelen. Vi ber om forståelse og samarbeid i den forbindelse."

Når det gjelder hva som skjer videre på eFootball, vil World Finals finne sted i juli, der de beste spillerne fra de respektive klubbene (inkludert Manchester United, Arsenal FC, Inter Milan, AC Milan, Bayern Munich og FC Barcelona), vil kjempe om trofeer og premiepenger.