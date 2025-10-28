Konami stoppet Hideo Kojima fra å lage et The Matrix-spill

HQ

Tenk deg et spill basert på The Matrix, regissert av ingen ringere enn Hideo Kojima selv. Det hadde vært noe for seg selv, synes du ikke? Og ifølge Konamis daværende lisenssjef Chris Bergstresser ble dette faktisk foreslått for dem på slutten av 90-tallet av Wachowski-søsknene. Som begge var fans av Kojima og ville ha ham med på prosjektet.

Chris Bergstresser hevder at det var en av de interne produsentene som avviste prosjektet etter at det ble presentert i et møte. Hovedgrunnen til denne avgjørelsen skal ha vært at Konami mente at det var meningsløst å gå i gang med et nytt stort prosjekt - med tanke på suksessen til Metal Gear-serien. Under et nylig intervju sa Bergstresser at:

Wachowski-familien var store fans av Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito og jeg var på Konamis hovedkvarter, og vi fikk en telefon fra Wachowskiene, som ville komme inn og møte Kojima. Så det gjorde de!

De to kom inn sammen med konseptkunstneren sin, og de sa faktisk til Kojima: "Vi vil virkelig at du skal lage Matrix-spillet. Kan du gjøre det? Aki oversatte dette til japansk for Mr. Kitaue, og Kitaue bare så på dem og sa klart og tydelig: "Nei". Men vi fikk likevel oppleve den japanske Matrix-premieren og etterfesten.

I stedet endte vi opp med Enter the Matrix. Uten noen involvering fra Kojima eller Konami. Og jo mindre som sies (og huskes) om det spillet, desto bedre.