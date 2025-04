Konami bekrefter at Silent Hill f beta som gjør rundene er en svindel

HQ

Svindlere har nylig forsøkt å overraske spillere ved å lure dem til å delta i betaer som ikke eksisterer. Nylig skjedde dette for The Witcher 4, og nå skjer det også for Silent Hill f.

Konami har gått ut på sosiale medier for å bekrefte at enhver form for beta som du ser i omløp, faktisk er falsk og ikke en offisiell ting fra utvikleren på noen som helst måte. I hovedsak, hvis du ser det, ikke del din personlige informasjon med det, da det er en svindel fra en svindler.

For de som ønsker å vite om en beta er offisiell eller ikke, er det noen gode regler å følge, blant annet å sjekke offisielle kilder for mer informasjon, sjekke navnet og forsikre seg om at det er riktig og ikke en parodi eller falsk konto, og likeledes huske på hva slags spill det gjelder. For eksempel pleier ikke enspiller-spill som The Witcher 4 og Silent Hill f å være vertskap for betaer altfor ofte, men i de tilfellene de gjør det, vil det mest sannsynlig skje kort tid før spillet faktisk lanseres, ikke måneder i forveien for Silent Hill f's tilfelle eller år tidlig når det gjelder The Witcher 4.