Konami bekrefter utgivelsesdato for Eden's Zero for PC og konsoller

Action-fantasy manganime Eden's Zero, opprinnelig publisert i 2018, vil nå motta en videospilltilpasning fra Konami. Vi har visst at tittelen har vært under utvikling i noen tid, men vi har savnet utgivelsesdatoen, og nå har vi endelig den informasjonen.

Konami har selv lagt ut en blogg på spillets Steam-side, og informerer oss om at Eden's Zero, så vel som PS5- og Xbox Series-versjonene, kommer 15. juli. I tillegg har Gematsu gitt detaljer om standard- og Deluxe-utgavene av spillet, for eksempel forhåndsbestillingsbonuser, med innhold i spillet.

Eden's Zero vil tilpasse animeens historie om unge Shiki Granbell, en foreldreløs oppvokst av roboter på Granbell, en ørkenplanet som en gang var en fornøyelsespark, til en action-RPG-stil, og flykter for å utforske universet med nye venner.

Er du klar til å utforske verdensrommet sammen med Shiki i Eden's Zero fra juli?