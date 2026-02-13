Konami: Belmont's Curse er "begynnelsen på en rekke nye produkter rundt Castlevania"

I en periode ga Konami i utgangspunktet opp videospillverdenen, og valgte å la mange av sine største og mest ikoniske franchiser falle i søvn uten tilsynelatende håp om gjenoppliving. Men så endret ting seg, og på 2020-tallet har vi sett Konami tilbake i rampelyset med nye prosjekter (mange av disse er nyinnspillinger) i noen av de mest populære seriene, som Metal Gear og Silent Hill. Men hvor er Castlevania?

HQ

I en periode hadde denne serien vært henvist til bare nye samlinger med oppdatert grafikk fra sin lange og sagnomsuste fortid, men under gårsdagens State of Play-sending fikk vi se Castlevania: Belmont's Curse, i tråd med seriens 40-årsjubileum, og med planer om lansering i 2026 i et forsøk på å gjenerobre Metroidvania-tronen.

Konami har nå bygget videre på denne kunngjøringen med en ny melding på Castlevania-nettstedet der det bekreftes at Belmont's Curse bare er begynnelsen på Castlevanias tilbakevending til formen, ettersom vi kan behandle spillet som "begynnelsen på en rekke nye produkter rundt Castlevania."

Vi får ikke vite hva disse er, men Konami nevnte også at i 2026, "Castlevania vil bli gjenopplivet."

Gleder du deg til at Castlevania kommer tilbake i rampelyset?