Konami feirer nye Metal Gear- og Silent Hill-salgsmilepæler og forplikter seg til å bruke "ny teknologi", for eksempel AI

HQ

Konamis oppdaterte Principal Business-side har gitt oss noen ganske interessante innblikk i utgiverens salgsdata fra de siste månedene. Vi kan nå se at selskapets ledende enspillerfranchiser som Metal Gear og Silent Hill har gjort store sprang fremover når det gjelder salg.

Ifølge Principal Business-siden på Konamis nettsted har Metal Gear-serien hoppet til 65,1 millioner solgte enheter, noe som markerer en økning på 1,8 millioner enheter siden slutten av juni. Silent Hill ligger nå på 13 millioner solgte enheter, noe som også er en økning på 1,3 millioner siden juni.

Dette er kanskje ikke Konamis største suksess, men i mobilspillseksjonen på siden ser vi at Yu-Gi-Oh! Master Duel nå har 90 millioner kumulative nedlastinger, en økning på 10 millioner fra mars. eFootball drar også inn seriøse tall, med 900 millioner kumulative nedlastinger bare ved utgangen av september.

Når det gjelder å se fremover, sier Konami ikke nei til noe som kan betraktes som ny teknologi. "Vi vil fortsette å ta på oss utfordringer med den nyeste innovasjonen ved å bruke ny teknologi som kunstig intelligens (AI), femte og sjette generasjons mobilkommunikasjon (5G/6G), virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR), ikke-soppbare tokens (NFT-er) og metaverse," heter det i en uttalelse på nettstedet deres.

Bruken av kunstig intelligens er kanskje fortsatt kontroversiell i spillbransjen, men mange selskaper lurer på hvordan og om denne nye teknologien kan bidra til å forbedre eller fremskynde utviklingsprosesser. Vi får se om Konamis fokus på ny teknologi på noen måte kolliderer med en utgiver som tydeligvis fortsatt ser suksess i gamle franchiser som Metal Gear, Silent Hill og Yu-Gi-Oh!