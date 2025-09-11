Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Suikoden Star Leap

Konami forbereder en og en halv times fremvisning av Suikoden på Tokyo Game Show

Vil vi endelig få en utgivelsesdato for det kommende Suikoden: Star Leap?

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Litt etter litt får vi flere og flere rykter og bekreftelser om kunngjøringer og selskaper som vil være til stede på det neste store videospillarrangementet, Tokyo Game Show. I år er tilstedeværelsen av store selskaper høyere enn i tidligere utgaver, noe som utvilsomt varsler noen interessante overraskelser på arrangementet. Det er godt mulig at vi også vil kunne legge til noen utgivelsesdatoer i kalenderen, og en av dem kan være den neste delen av Suikoden-serien.

Konami har kunngjort at de vil holde en Suikoden Live Broadcast 27. september klokken 4:00 BST / 5:00 CEST på selve Tokyo Game Show. Arrangementet vil vare i 90 minutter, og ingen detaljer har ennå blitt delt om innholdet. Fans av den anerkjente JPRG-serien vet imidlertid at utgivelsesdatoen for den neste delen i serien, Suikoden: Star Leap, ennå ikke er avslørt. En tittel som opprinnelig kun ble annonsert for Android og iOS, men som nå også har en Steam-side, noe som betyr at en PC-versjon er bekreftet.

Vi må følge med for å se om denne begivenheten avslører utgivelsen av denne nye delen, og også for å se om det er flere plattformer som skal kunngjøres.

Ser du frem til mer Suikoden?

Suikoden Star Leap

Relaterte tekster



Loading next content