Konami fortsetter og fortsetter: eFootball 2024 har allerede blitt lastet ned mer enn 750 millioner ganger

I januar i fjor rapporterte vi at eFootball hadde samlet utrolige 700 millioner nedlastinger. Det ser ut til at Konami gjør det veldig bra, for nå har de kunngjort en ny belønningskampanje i spillet for å feire 750 millioner.

Det stemmer, på bare fire måneder har de lagt til 50 millioner flere nedlastinger (vi antar et litt mindre, men veldig likt antall spillere) som allerede koser seg med fotball i både åpen onlinemodus og i vennskapskamper mot venner. Konami feirer milepælen med følgende bonusinnhold.

Episk nyutgivelse: Lionel Messi

I en begrenset periode vil de tre episke kortene til eFootball-ambassadør Lionel Messi, som minnes noen av hans mest minneverdige opptredener (Big Time 27. mai 2009, Big Time 6. mai 2015, Big Time 13. desember 2022), igjen være tilgjengelige.

Ytterligere påloggingsbelønninger

Fra 25. april til 16. mai kan brukere logge inn på eFootball og motta en gratis innloggingsgave i form av et FC Barcelona Lewandowski Highlight-kort, i tillegg til innloggingsbonuser på til sammen 70 eFootball-mynter, 7 posisjonstreningsprogrammer og 7 ferdighetstreningsprogrammer.

Ved å fullføre kampanjeprestasjonene kan brukerne i tillegg styrke ressursene sine i spillet ytterligere med potensielle gevinster på 360 000 GP, 250 eFootball-mynter, 102 000 Exp, 5 ferdighetstreninger og 3 mulige "Highlight"-avtaler fra europeiske klubber.

Til slutt, mellom 25. april og 6. mai, vil brukerne også kunne nyte godt av en rabatt når de kjøper eFootball-mynter. Fullstendige detaljer om kampanjen på 750 millioner eFootball 2024 finner du i bildet nedenfor og på Konamis offisielle nettside.