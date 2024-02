Konami gir ut en Yu-Gi-Oh!-samling til Switch og PC

HQ

Konami lanserer en ny samling av Yu-Gi-Oh! for PC og Nintendo Switch.

Foreløpig vil samlingen bare bli utgitt i Japan, og bare to av de inkluderte spillene er bekreftet. Disse er: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist og Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2. Begge de nevnte spillene er kun utgitt i Japan. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of the Great Duelist ble utgitt i 2000 til Game Boy Color og Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 ble utgitt i 2001 til Game Boy Advance.

Ifølge Nintendo Life kan navnet på samlingen på engelsk oversettes til Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, men det er ikke sikkert at dette er den offisielle tittelen.