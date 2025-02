Konami gjenopplever de gode minnene fra high school-kjærlighet med Tokimeki Memorial

Remakes og remasters er en av de viktigste delene av videospillindustrien for øyeblikket. Konami, som har gjenopprettet sensasjoner de siste årene, vet også dette, og det er grunnen til at det bringer tilbake en saga fra 90-tallet takket være Tokimeki Memorial: forever with you Emotional, remasteren som tar sikte på å formidle anime-stilen som er karakteristisk for klassiske japanske visuelle romaner.

Sagaen er kjent for sitt datingsimuleringssystem, der hovedpersonen vår må organisere dagen sin i forhold til aktivitetene han gjør på videregående skole. Disse kan være sportslige eller akademiske, avhengig av hvilken statistikk spilleren ønsker å forbedre, for å bli mer attraktiv for det motsatte kjønn. I tillegg må han arrangere stevnemøter med ulike karakterer i spillet for å få noen til å erklære sin kjærlighet til ham på slutten av videregående (der spillet avsluttes).

Nyheten kommer med litt hale, fordi den ble kunngjort for noen måneder siden, nærmere bestemt i august 2024, noe som skapte forventninger blant fans av sagaen. I morges har de endelig kunnet notere utgivelsesdatoen, som har vist seg å være 8. mai i år i Japan. Spillet kommer til Nintendo Switch, selv om vi ikke vet om det også kommer til Switch 2 - Nintendo har ennå ikke tillatt tredjeparter å kunngjøre "også under utvikling for Switch 2" til tross for at de offisielt har avduket konsollen. Tittelen vil bli utgitt i to versjoner, standardversjonen til ¥6600 (ca. €40) og en deluxe-utgave, som inkluderer digitalt innhold som lydsporet til det originale spillet fra 1994 og 1995, spillets åpning uten undertekster og en samling av 280 kunstverk, til en pris på ¥9680 (ca. €60).

Denne informasjonen kommer fra en trailer som Konami selv har sluppet, og som viser noen av spillets funksjoner. Den viktigste er inkluderingen av Emotional Voice System (EVS), der karakterene snakker til deg ved navn. Denne funksjonen kommer med noen navn inkludert, men hvis du har en internettforbindelse, kan du lage nye. Den andre funksjonen er muligheten til å endre karakterenes illustrasjoner under hendelser og avtaler, med fire mulige kombinasjoner: bare originalgrafikk, bare den nye kilden og ny grafikk, eller bare de nye ressursene.

Her er traileren, så dere kan nyte den selv!