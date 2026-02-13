Konami gjentar at det ikke er noe "skripting" i eFootball og kunngjør Master League-arrangementet i april

HQ

Rett før Nintendo Direct Partner Showcase der eFootball Kick-Off! for Switch 2 ble kunngjort, publiserte Konami en ny del av sitt eFootball Connect-show, nærmere bestemt et Spotlight-intervju for å gjennomgå den nåværende statusen til tittelen basert på spørsmål fra spillere. Dette gir mening, ettersom det er to forskjellige spill: den gratis multiplattform-tittelen som nærmer seg en milliard nedlastinger, og den nye utgaven for Nintendo-konsollen som vil bli utgitt som et eget spill til sommeren.

I videoen nedenfor setter daglig leder Seitaro Kimura og generalprodusent Junichi Taya seg ned sammen. Sammen forklarer de hva som kan og ikke kan gjøres på kort sikt på grunn av tekniske begrensninger, avklarer tilbakevendende spørsmål og skisserer arbeidsområder med fokus på å forbedre nettopplevelsen og gi mer liv til innhold som spillerne savner eller ønsker å se forsterket, alltid basert på spørreundersøkelser i spillet og telemetridata.

"Er ikke det Castolo?"

Offisielt: Konami kunngjør det nye Master League-formatet i eFootball og fire andre viktige punkter

Hvis du har kommet for å lære mer om Master League, dekker videoen dette emnet fra minutt 11:45 til 16:30.



Master League: de bekrefter at de har jobbet lenge med hvordan de skal passe inn i det nåværende eFootball og kunngjør et "Master League Event", i stedet for en Master League Mode, som kombinerer den klassiske ideen (overføringer, sesong, lagvekst) med den nåværende Dream Team/Ideal Team-kjernen, med nikk til klassiske navn (f.eks. Castolo og Minanda eller Lombardis far, som vises i et skjermbilde av utviklingen). "Vi vet at det er mye forventning", sier japanerne, som kunngjør at Master League Event kommer i april.

Multiplattform- og mobilkontroller: Kryssspill mellom konsoller og PC-er finnes allerede, men mobil vs. konsoll er mye mer komplisert på grunn av maskinvare og kontroller; likevel kunngjør/forklarer de kompatibilitet med mobilkontroller (ifølge videoen, i en nært forestående oppdatering).

Edit mode: de erkjenner at det er stor etterspørsel etter det, men forklarer at det ikke er med i planene deres av sikkerhetsgrunner (historisk, filer/virus) og opphavsrett, samt det faktum at de nå prioriterer lisenser og "live updates".

Servere og online: De sier at de gjennomgår og oppdaterer servere basert på undersøkelser og data etter kampene; de nevner lanseringen av en regional server (i videoen nevner de Thailand) og at de ønsker å forbedre flere regioner.

Kontroverser og forespørsler fra samfunnet: de benekter at det er et forsettlig "skript" som favoriserer noen (de tilskriver en del av følelsen til tretthet / ferdigheter og markørendringskorrigeringer); de samler også tilbakemeldinger for å gjøre POTW-er mer "spesielle" og snakker om begrensningen av spillerplasser (på grunn av serverkapasitet), med intensjonen om gradvis å utvide dem.

