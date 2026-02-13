Konami har kunngjort en J-RPG kalt Rev.Noir

Det er lett å glemme at Konami en gang var en dyktig rollespillutvikler, og ga ut titler som Azure Dreams, Suikoden og Vandal Hearts. Etter å ha tilbrakt rundt et tiår utenfor spillindustrien, gjør de nå et sterkt comeback, og under Sonys nylig avsluttede event annonserte de Rev.Noir.

Designmessig minner det litt om Xenoblade Chronicles-serien tilsatt Genshin Impact, og dreier seg om en ung mann med hukommelsestap som slår seg sammen med en mystisk jente for å stoppe "lightfall", noe som tilsynelatende vil redde verden. Det ser ut til å være malt med brede penselstrøk, med temaer som skjebne, guder og menneskehet, noe som gir spillet en følelse av skjebne.

Samtidig blir vi møtt med en fargerik og entusiastisk presentasjon, men kanskje er designet litt for generisk. Døm selv i traileren nedenfor. Rev.Noir kommer til PlayStation 5 og sannsynligvis flere formater, selv om dette ennå ikke er bekreftet, og Konami ikke ønsker å snakke om utgivelsesdatoen ennå.