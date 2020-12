Konami har noe nytt med Bomberman på gang

Du ser på Annonser

Det er sjeldent vi hører snakk om Konami i spillsammenheng lengre, og når vi faktisk gjør det handler det oftest om nettopp hvor skuffet vi er over å ikke høre noe om Konami i spillsammenheng lengre... Det eneste unntaket er Pro Evolution Soccer, men utover det er det stort sett helt stille.

Men nå sier Konamis Noriaki Okamura i et intervju med Famitsu at de har noe Bomberman-relatert på gang, og at en annonsering kommer "snart" samt at vi oppfordres til å holde øynene åpne for dette. Det kan naturligvis være en relansering eller noe noe "free to play"-liknende til mobil - men inntil videre krysser vi fingrene for at det er noe mer enn "bare" det.

Hva håper du det er?