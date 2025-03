Konami avslører et nytt Suikoden

En serie folk har etterspurt i to tiår er Suikoden. Konamis elskede rollespillklassiker hadde en original vri og bød på flere spillbare karakterer enn noe annet. Men etter Suikoden V begynte Konami å miste interessen. Ikke bare for denne serien, men for spill generelt. Heldigvis har de begynt å investere i spill igjen, og i fjor kom nyinnspillingen av Silent Hill 2, og på sensommeren kan vi se frem til Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. I tillegg slippes Suikoden I & II HD Remaster Collection denne uken.

Nå overrasker Konami oss med å annonsere et nytt Suikoden - men i motsetning til hva du kanskje hadde trodd, er ikke dette noe som har gledet fansen på nettet. Det kommende Suikoden Star Leap er nemlig et smarttelefonspill for Android og iOS, og som du kanskje allerede har skjønt, betyr dette free-to-play og mikrotransaksjoner. Konami skriver imidlertid at det i det minste når det gjelder spilling, vil det minne om spillene som fikk oss til å elske serien :

"Spillet har vakker pikselkunstgrafikk som forbedrer seriens tradisjonelle kunststil, kombinert med dynamiske lyder for å levere en helt ny opplevelse av Suikoden, komplett med 108 nye stjerner å møte og bli venn med."

Vi vet ikke når Suikoden Star Leap vil bli utgitt, men traileren nedenfor tyder på at det i det minste er godt i gang med utviklingen, så forhåpentligvis blir det i år.

Hva synes du om Suikoden Star Leap og selve serien, nå som vi har den opprinnelige skaperens Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes å glede oss over i stedet?