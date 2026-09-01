Konami skal vise frem mer fra de nye spillene Castlevania, Silent Hill og Rev. NOiR denne uken

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Hvis du ikke har fått nok av presentasjoner etter en utrolig travel og begivenhetsrik Gamescom, er du heldig, for Konami arrangerer en «Press Start»-livestream denne torsdagen for å vise frem sine kommende spill.

Hvis du er bekymret for at Konamis «Press Start»-stream skal kollidere med den tidligere annonserte Sony State of Play, trenger du ikke å bekymre deg. Konami-streamen starter kl. 11:00 ET (ifølge Gematsu) eller kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Den vil være tilgjengelig på YouTube på engelsk og japansk.

Når det gjelder hva vi får se i direktesendingen, kan vi tenke oss at vi får se litt mer spillopplevelse fra de nye Castlevania- og Silent Hill-spillene, siden de kommer ut i løpet av de neste ukene. Rev.NOiR er et litt annet tilfelle, men det mystiske nye JRPG-spillet kan få en utgivelsesdato eller et utgivelsesvindu avslørt. eFootball: Kick-Off! og Project Zircoin skal også vises på presentasjonen.