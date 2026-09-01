Konami skal vise frem mer fra de nye spillene Castlevania, Silent Hill og Rev. NOiR denne uken
En presentasjon er planlagt til 3. september.
Hvis du ikke har fått nok av presentasjoner etter en utrolig travel og begivenhetsrik Gamescom, er du heldig, for Konami arrangerer en «Press Start»-livestream denne torsdagen for å vise frem sine kommende spill.
Hvis du er bekymret for at Konamis «Press Start»-stream skal kollidere med den tidligere annonserte Sony State of Play, trenger du ikke å bekymre deg. Konami-streamen starter kl. 11:00 ET (ifølge Gematsu) eller kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Den vil være tilgjengelig på YouTube på engelsk og japansk.
Når det gjelder hva vi får se i direktesendingen, kan vi tenke oss at vi får se litt mer spillopplevelse fra de nye Castlevania- og Silent Hill-spillene, siden de kommer ut i løpet av de neste ukene. Rev.NOiR er et litt annet tilfelle, men det mystiske nye JRPG-spillet kan få en utgivelsesdato eller et utgivelsesvindu avslørt. eFootball: Kick-Off! og Project Zircoin skal også vises på presentasjonen.