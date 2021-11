Konami utsetter den store innholdsoppdateringen til eFootball 2022 i flere måneder

HQ

Akkurat når du tror situasjonen ikke kan bli verre for eFootball 2022, gjør den det. Spillets v1.0.0-innholdsoppdatering, som skulle bringe masse nytt innhold etter den mildt sagt turbulente lanseringen, har offisielt blitt utsatt... til våren 2022.

Den skulle egentlig slippes 11. november, men kommer nå på en uspesifisert dato til våren. Som del av kunngjøringen nevnte Konami at de tilbyr refusjoner til alle som har forhåndskjøpt eFootball 2022 Premium Player Pack som skulle bli tilgjengelig med v1.0.0-oppdateringen, og de har til og med gått så lang som å gjøre den utilgjengelig for kjøp nå.

Når det gjelder årsaken bak utsettelsen, har Konami uttalt:

"We have been working diligently towards distributing an update that will bring new content to the game, including a new mode where you can strengthen and play with an original team, as well as support for mobile devices on November 11, 2021. Unfortunately, we have concluded that more time is needed to deliver the product in the quality that will meet the expectations of our users and have decided to postpone the delivery."

V0.9.1-oppdateringen som skal fikse "flere" bugs og problemer slippes på alle plattformer i dag, men med tanke på at eFootball 2022 fortsatt er det verst brukeranmeldte spillet på Steam noensinne, til tross for at det ble sluppet for over en måned siden, er det vanskelig å se for seg at mottakelsen blir noe bedre etter denne utsettelsen.