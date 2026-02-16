Konami-veteranen Shutaro Iida har gått bort

HQ

For litt over ett år siden kom det rapporter om at spillveteranen Shutaro Iida led av helseproblemer, og nå har det blitt kunngjort at han dessverre har gått bort. Nyheten kom via hans egen X-konto, der familien hans forklarte at han hadde lidd av kreft i bukspyttkjertelen, og skrev :

"Shutaro, kjent som Curry Sage, som hadde kjempet mot sykdom en stund, gikk bort 10. februar på grunn av kreft i bukspyttkjertelen. Vi vil gjerne uttrykke vår dypeste takknemlighet for den vennligheten som ble vist ham i løpet av hans levetid, og med respekt kunngjøre hans bortgang. Selv om Shutaros eventyr i denne verden er over, lever arbeidet hans videre. Vi håper inderlig at dere vil fortsette å glede dere over spillene han skapte."

Og det tror vi definitivt at folk vil gjøre. Iida var en av nøkkelfigurene bak den såkalte IGAvania-æraen, som så utgivelsen av klassiske Castlevania-titler samt den åndelige etterfølgeren Bloodstained: Ritual of the Night. Han var også hovedprogrammerer på Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, og begynte sin karriere hos Konami under Sega Saturn-æraen med titler som Sexy Parodius og Salamander: Deluxe Pack Plus.

Vi takker ham for all førsteklasses underholdning, og vi får en siste sjanse til å glede oss over nytt arbeid fra Iida når Bloodstained: The Scarlet Engagement slippes senere i år. Han måtte avslutte sitt engasjement i 2025, men har fortsatt å være en sterk bidragsyter frem til da.