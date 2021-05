Konami vil ikke ha store avsløringer i juni likevel

Du ser på Annonser

Det har ikke engang gått en måned siden Entertainment Software Association annonserte at blant annet Capcom, Ubisoft, Koch Media, Nintendo, Take-Two, Warner Bros., Xbox og Konami ville ha spennende avsløring på E3-messen i sommer, men allerede nå har altså planene endret seg.

Konami har tatt til Twitter for å fortelle at de dessverre ikke vil ha noen annonseringer på E3-messen likevel. Den gode nyheten er at de samtidig bekrefter at en rekke spill er under utvikling, men vi kan altså tilsynelatende droppe noe som helst håp om å se mer Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill eller hva det måtte være i juni.