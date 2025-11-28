Konaté er ikke lenger aktuell for Real Madrid etter dårligere prestasjoner i Liverpool

HQ

Real Madrid har lenge fulgt Ibrahima Konaté, den 26 år gamle franske midtstopperen som har spilt for Liverpool siden 2021. Kontrakten hans med det engelske laget går ut i 2026, og klubben skal ikke ha vært interessert i å forlenge med ham, en perfekt situasjon for Real Madrid, som kunne leie ham gratis neste sommer, på samme måte som de gjorde i fjor med Trent Alexander-Arnold.

Situasjonen har imidlertid endret seg: Ifølge The Athletic har Real Madrid informert Liverpool om at de ikke vil gå videre med Konaté for 2026. Avtalen er avlyst. Det ble ikke oppgitt noen grunn, men denne informasjonen kommer dager etter at Konaté fikk skylden for 1-4-tapet mot PSV Eindhoven på Anfield, med en rekke feil som førte til at Arne Slot måtte bytte ham ut i pausen. Han var også ansvarlig for to av de tre målene som ble sluppet inn mot Nottingham Forest forrige helg...

I den sjokkerende dårlige perioden for Liverpool i Premier League - dendårligste siden 1953, visstnok- har Liverpool scoret 18 mål og sluppet inn 20 mål, og Konaté har som midtstopper vært ansvarlig for mange av dem. Merkelig nok var en av de beste prestasjonene til Konaté denne sesongen mot Real Madrid i Champions League, noe som dempet kritikken mot Konaté, men bare midlertidig. Og Real Madrid er ikke lenger interessert i ham, noe som sikkert vil gjøre Kylian Mbappé trist, ettersom de er lagkamerater og venner fra det franske landslaget...