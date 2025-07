Konaté-situasjonen: Hvor mye Liverpool verdsetter ham og hvor mye Real Madrid er villig til å betale

HQ

Denne sommeren vil Real Madrid gjøre store endringer i troppen, med fire nye spillere som er bekreftet å ankomme, eller som allerede har vært på laget siden forrige måned i forbindelse med klubb-VM. Og pengebruken kan ikke stoppe der: Madrids eliminering fra klubb-VM i semifinalen viser at det er behov for flere spillere i forsvaret, og det er der den neste signeringen kan spille inn.

Det nye navnet på bordet er Ibrahima Konaté, den franske landslagsspilleren som for tiden spiller som midtstopper i Liverpool. Ifølge spanske As er spilleren ikke interessert i å forlenge kontrakten med Liverpool, som går ut i 2026, og har allerede avvist to tilbud, ifølge Bein Sports. Hans eneste ønskelag er Real Madrid, og klubben hadde planlagt en situasjon som ligner på Trent Alexander-Arnolds: vente til kontrakten hans går ut, og deretter signere ham gratis.

Liverpool kunne unngå det ved å selge spilleren, og prisen som ble bedt for ham er, ifølge As, 50 millioner euro, 43,4 millioner pund. Spilleren ville imidlertid ikke ta en annen destinasjon enn Real Madrid. Og den spanske klubben, som vet at de har overtaket, er bare villige til å betale 20-25 millioner euro, halvparten eller mindre enn halvparten av det Liverpool ønsker.

Nå er det opp til Liverpool: Hvis de aksepterer Madrids tilbud nå, kan de tjene litt penger på spilleren, men mye mindre enn ønsket, og de vil miste en nøkkelspiller i forsvaret uten noe klart alternativ. Hvis de avslår det, beholder de Konaté i ett år, men neste år går han gratis... med mindre klubben klarer å overtale ham til å bli. De klarte ikke å stoppe Alexander-Arnold, men de overbeviste Mohamed Salah og Virgil van Dijk.