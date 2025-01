Kondisjon trumfer vekt for bedre helse

HQ

Glem vekta - det viser seg at kondisjonsnivået ditt betyr langt mer enn vekten din når det gjelder kardiovaskulær helse. En fersk studie publisert i British Journal of Sports Medicine viser at de med høy kondisjon (VO2 max) hadde bedre helse og lavere risiko for dødelighet, uavhengig av BMI-kategori. Forskningen, som analyserte nesten 400 000 voksne, avslørte at selv personer som var klassifisert som overvektige i BMI-tabeller, men som var i god fysisk form, hadde en betydelig lavere dødsrisiko sammenlignet med normalvektige personer i dårlig form. Dr. Siddhartha Angadi, som er ledende forsker, understreket at kondisjon er en langt mer pålitelig helseindikator enn kroppsfett, ettersom personer i dårlig form - uavhengig av vekt - hadde opptil tre ganger så høy dødsrisiko. Så selv om BMI kanskje fortsatt er det beste målet, er det på tide å prioritere trening som den virkelige helsemarkøren.

Fokuserer du på kondisjon i stedet for vekt når det gjelder helsen din?

Shutterstock

