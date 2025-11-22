Konfa Games forteller oss om neste kapittel i Despot-sagaen

Under årets BCN Game Fest fikk vi muligheten til å ta en prat med Konfa Games for å lære mer om hva studioet har på trappene. Som en del av et intervju med utvikleren Nikolai Kuznetsov, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, spurte vi om hvordan dette prosjektet er knyttet til den bredere Despot -verdenen.

"Ja, vårt første spill, Despotism 3K, det ble startet da Despot, hva skal man si, begynte å kontrollere menneskeheten. Og nå er det mye senere når Despot allerede, hva skal man si, kontrollerer hele jorden, men jorden ble ødelagt av romvesener. Han tok noen mennesker, laget et veldig raskt romskip og han flyttet for å kjempe med denne foreningen av romvesener som er smarte, og hvorfor de ødela Jorden?

Fordi de er redde for ond AI. Det er en grunn til det."

Med et roguelike-design til det, spurte vi også om hvordan Konfa Games nærmer seg dette og hva vi kan forvente på denne fronten. Kuznetsov fortalte oss at det vil ha mer til felles med Balatro og FTL, med måter å endre gameplayet mellom løpene, men ikke med permanente oppgraderinger.

"Det er bare å låse opp. Det låser opp nye romskip, nye artefakter, nye modeller for romskip, men det handler ikke om metaprogresjon. Jeg mener, du kan ikke, for å si det sånn, du kan ikke øke helsen din eller øke skaden din mellom løpene, bare forskjellige moduser, forskjellige romskip, ja, sånn. Vi liker mer metaprogresjon som i FTL eller Balatro, når du har veldig mye innhold og du umiddelbart kan spille spillet på nytt og slå spillet igjen med forskjellige, hva skal jeg si, forskjellige ting."

Til slutt spurte vi om tidslinjen for spillet og hva vi kan forvente i form av kunngjøringer og lanseringsvinduer. Kuznetsov ga oss et innblikk.

"Vi beveger oss til åpen demo, vi vil kunngjøre spillet snart, og akkurat nå er det nærmere vertikal skive fordi vi har en veiledning og vi har alt innholdet vårt fra starten, du trykker bare på play og du har veldig mange mange ting som er vanskelig å forstå, og vårt neste trinn vil det gjøre en jevn start for spillerne, og etter at vi er ferdige med det, vil vi kunngjøre og offentliggjøre demo."

Igjen, ikke gå glipp av hele intervjuet med Konfa Games nedenfor.