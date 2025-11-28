Konferanseligaens resultater fra 4. kampdag: to lag bekreftet kvalifisert

HQ

UEFA Conference League har fullført to tredjedeler av ligafasen, med kampdag 4, og ingen lag har oppnådd alle 12 poengene etter 2-2-kampen mellom Samsunspor (fra Tyrkia) og Breidablik (fra Island). Det er likevel nok til at Samsunspor ligger øverst på tabellen og er ett av de to første lagene som sikrer seg kvalifisering til neste runde, sammen med Strasbourg, som slo Crystal Palace 2-1.

London-laget faller til 18. plass med to seire og to tap, så de må kjempe for å ende bedre enn 24. plass for å unngå eliminering. Rayo Vallecano, fra Madrid, gikk på sitt første tap, 2-1 mot Slovan Bratislava.

Dette er resultatet av kampdag 4 i UEFA Conference League:



AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne



Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps



Zrinjski 2-1 Häcken



Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport



Omonoia 2-0 Dynamo Kiev



Raków 4-1 SK Rapid



Sigma Olomouc 2-1 Celje



Universitatea Craiova 1-0 Mainz



Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano



Aberdeen 1-1 Noah



Fiorentina 0-1 AEK Athen



Breidablik 2-2 Samsunspor



Drita 1-0 Shkëndija



Rijeka 0-0 AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio



Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha



Strasbourg 2-1 Crystal Palace



Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk



Når avsluttes ligafasen i Conference League?

UEFA Conference League avslutter ligafasen tidligere enn Europa League og Champions League. Nest siste kampdag er torsdag 11. desember, og så avsluttes det hele en uke senere, på en felles kampdag 18. desember, med alle kampene med avspark kl. 21 CET, 20 GMT.