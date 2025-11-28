Konferanseligaens resultater fra 4. kampdag: to lag bekreftet kvalifisert
UEFA Conference League nærmer seg slutten, og to lag har allerede bekreftet at de er kvalifisert.
UEFA Conference League har fullført to tredjedeler av ligafasen, med kampdag 4, og ingen lag har oppnådd alle 12 poengene etter 2-2-kampen mellom Samsunspor (fra Tyrkia) og Breidablik (fra Island). Det er likevel nok til at Samsunspor ligger øverst på tabellen og er ett av de to første lagene som sikrer seg kvalifisering til neste runde, sammen med Strasbourg, som slo Crystal Palace 2-1.
London-laget faller til 18. plass med to seire og to tap, så de må kjempe for å ende bedre enn 24. plass for å unngå eliminering. Rayo Vallecano, fra Madrid, gikk på sitt første tap, 2-1 mot Slovan Bratislava.
Dette er resultatet av kampdag 4 i UEFA Conference League:
- AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
- Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
- Zrinjski 2-1 Häcken
- Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
- Omonoia 2-0 Dynamo Kiev
- Raków 4-1 SK Rapid
- Sigma Olomouc 2-1 Celje
- Universitatea Craiova 1-0 Mainz
- Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
- Aberdeen 1-1 Noah
- Fiorentina 0-1 AEK Athen
- Breidablik 2-2 Samsunspor
- Drita 1-0 Shkëndija
- Rijeka 0-0 AEK Larnaca
- Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
- Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
- Strasbourg 2-1 Crystal Palace
- Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
Når avsluttes ligafasen i Conference League?
UEFA Conference League avslutter ligafasen tidligere enn Europa League og Champions League. Nest siste kampdag er torsdag 11. desember, og så avsluttes det hele en uke senere, på en felles kampdag 18. desember, med alle kampene med avspark kl. 21 CET, 20 GMT.