Kong Charles III fratar broren prins Andrew hans kongelige tittel og residens på grunn av anklager om seksuelle overgrep og Epsteins bånd

Etter flere dagers sterkt press har kong Charles III av Storbritannia fratatt sin bror, prins Andrew, titler og æresbevisninger på grunn av hans forhold til sexforbryteren Jeffrey Epstein. Prins Andrew blir nå kjent som Andrew Mountbatten Windsor og blir kastet ut av sin kongelige residens og flyttet til en privat bolig.

"Disse sensurene anses som nødvendige, til tross for at han fortsetter å benekte anklagene mot ham", heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace (via AP). "Deres Majesteter ønsker å gjøre det klart at deres tanker og dypeste sympati har vært, og vil forbli, hos ofrene og de som har overlevd alle former for overgrep".

Andrew var en venn av Jeffrey Epstein, og nye e-poster som ble funnet tidligere denne måneden, beviste at Kings bror hadde hatt kontakt med den dømte barnesexforbryteren og menneskehandleren lenger enn han tidligere hadde innrømmet.

Et bilde av Andrew sammen med Epstein (som døde i 2019) og Harvey Weinstein, tidligere Hollywood-produsent siktet for dusinvis av seksuelle overgrep, tatt på Windsor Castle i 2006, året da etterforskningen av Epsteins forbrytelser startet, fikk også stor spredning, noe som økte det offentlige presset på kongehuset for å kutte båndene med Andrew. Saken nådde til og med parlamentet på onsdag, noe som sjelden skjer med kongelige kronanliggender.

Den 21. oktober ble Virginia Giuffres posthume memoarer med tittelen Nobody's Girl utgitt. Giuffre, som døde ved selvmord 41 år gammel i april i fjor, forteller at Andrew tvang henne til å ha sex med henne tre ganger, og at han oppførte seg som om han trodde at "det å ha sex med meg var hans fødselsrett".