Kong Charles leder 80-årsparaden på Victory in Europe Day

Siste nytt om Storbritannia . Mandag ledet kong Charles, sammen med høytstående kongelige og statsminister Keir Starmer, en storslått militærparade i London som innledet fire dager med arrangementer for å markere 80-årsjubileet for Victory in Europe Day.

Over 1300 militært personell marsjerte fra parlamentet til Buckingham Palace, sammen med ukrainske styrker for å understreke Storbritannias fortsatte støtte til Kiev. En historisk overflyvning og en teservering for veteraner inne i palasset avrunder dagens seremonier.