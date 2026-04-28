Kong Karl III forventes å forsøke å bedre forholdet mellom Storbritannia og USA i en tale til Kongressen

Det spesielle forholdet mellom Storbritannia og USA ser ut til å være i fare på grunn av spenninger som følge av USAs ønske om at Storbritannia skulle engasjere seg mer i Iran-krigen, og kong Karl III ønsker derfor å spille diplomat og glatte over forholdet til Det hvite hus. Hans offisielle besøk - det første av sitt slag siden dronning Elizabeth II besøkte USA i 2007 - begynte i går, og senere er det ventet at han skal holde en offisiell tale til den amerikanske kongressen.

Ifølge BBC er det ventet at kong Charles vil si at "gang på gang har våre to land alltid funnet måter å komme sammen på." Det er også ventet at han vil uttrykke sin sympati med president Trump etter angrepet på korrespondentmiddagen i helgen.

Kong Karls tale er skrevet etter råd fra regjeringen og skal vare i rundt 20 minutter. Det er bare én del av det offisielle besøket, som forventes å bidra til å gjenforene Storbritannia og USA, på grunn av president Trumps takknemlighet for den britiske kongefamilien.

Senere i uken skal Charles og dronning Camilla besøke New York, før de tar farvel med familien Trump i Virginia, der kong Charles skal besøke en nasjonalpark og høre om et naturvernprosjekt. Deretter besøker kong Charles Bermuda, der han skal gjennomføre sitt første kongelige besøk til et britisk oversjøisk territorium.