Kong Karl III går viralt for å erte Trump og gi betydningsfulle gaver under Washington-besøket

Kong Karl IIIs besøk i USA har vært preget av møter med ekteparet Trump, taler til Kongressen, et besøk i New York med Zohran Mamdani som vertskap, og endeløse diskusjoner om en mulig gjenopprettelse av det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia. Donald Trump er kanskje fortsatt opprørt over Sir Keir Starmers manglende hjelp i Iran-krigen, men det virker som om kongen har gjort en stor innsats for å glatte over situasjonen.

Mange virale øyeblikk har blitt skapt av dette besøket. Fra de revolusjonære soldatene som ventet på å hilse på kong Charles og dronning Camilla, til et par spøkefulle kommentarer fra kong Charles om USAs og Storbritannias historie. De fleste av disse øyeblikkene har funnet veien til internett, men det ser ut til å være enighet om at den britiske kongen holdt stand på fremmed territorium, og minnet Trump på at det er like viktig å beholde venner som å slå fiender.





Kong Karl III spøkte med at hvis Storbritannia ikke hadde eksistert for flere hundre år siden, ville alle amerikanere i dag snakket fransk, en kommentar som vakte oppsikt hos Frankrikes president Emmanuel Macron. Han sa også at østfløyen i Det hvite hus minnet mye om Buckingham Palace. Til tross for alle vitsene holdt kong Karl III en høy grad av anstendighet, og overrakte Trump en original bjelle fra fartøyet HMS Trump fra 2. verdenskrig, og sa at hvis han noen gang har behov for sine britiske allierte, trenger han bare å ringe til dem.

"Med en president som er kjent for sin uforutsigbarhet og som nettopp hadde vært utsatt for et attentatforsøk, klarte kongen å gi en smilende president det ene subtile slaget etter det andre, og han forsvarte Ukraina, NATO, klimaendringene, Royal Navy og grensene for presidentens autoritet", sier historiker og biograf Sir Anthony Seldon til BBC om det kongelige besøket.