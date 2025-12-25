Kong Karl maner til medmenneskelighet og forsoning i sitt julebudskap

HQ

Kong Charles oppfordret folk til å søke forsoning og hente styrke fra mangfoldet i lokalsamfunnene sine i sitt julebudskap, etter et år preget av splittelse og vold både i Storbritannia og i utlandet.

I talen, som monarken skrev personlig, hyllet Charles samholdet som ble vist av generasjonen som gjennomlevde andre verdenskrig, og sa at deres mot og vilje til å komme sammen var et "tidløst budskap" for dagens samfunn.

"Når vi hører om splittelse, både hjemme og ute, er det disse verdiene vi aldri må miste av syne", sa kongen, og pekte på medfølelse, tilgivelse og respekt som grunnlag for fred.

Han hyllet også handlinger av "spontant tapperhet" etter de siste angrepene, blant annet skytingen på Bondi Beach i Australia og knivangrepet på synagogen i Manchester, der han besøkte overlevende tidligere i år. Opptak fra disse besøkene ble vist i sendingen.

Charles advarte mot at en teknologidrevet verden i rask endring kan gå ut over trivsel og sosiale bånd, og sa at julen er en anledning til å stoppe opp, reflektere og finne tilbake til hverandre. Han oppfordret folk til å sette pris på naboene sine, bygge vennskap og styrke båndene i lokalsamfunnet.

Budskapet ble spilt inn tidligere denne måneden i Westminster Abbey, og budskapet unngikk personlige referanser til kongens helse og fokuserte i stedet på felles opplevelser og tro. Med utgangspunkt i julefortellingen trakk Charles frem temaer som pilegrimsreise, motgang og solidaritet, og påpekte at Maria, Josef og gjeterne alle var avhengige av andres godhet.