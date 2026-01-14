Kong og Godzilla står overfor en "større" trussel i siste titt på sesong 2 av Monarch: Legacy of Monsters

HQ

Mens vi må vente litt lenger på den neste store kinohendelsen i Monsterverse, da Godzilla x Kong: Supernova er satt til å stampe inn på kino i 2027, vil den bredere fortellingen og historien utvides i vinter som en del av den andre episoderunden for Monarch: Legacy of Monsters.

Serien Apple TV kommer tilbake allerede i slutten av februar, og i forbindelse med at dette nærmer seg, har en ny trailer og en titt på serien blitt delt, der vi får se Godzilla og Kong komme tilbake og møte en annen verdensskakende Titan trussel. Hva slags problem det dreier seg om, blir ikke nevnt, men vi får vite at det er "større" enn begge heltene fra Titan, og at menneskeheten "har gjort en feil" i sine nylige bestrebelser...

Det er en kort teaser av dette nye monsteret på slutten av traileren nedenfor, og fansen spekulerer i at det kan være enten Kraken eller kanskje til og med Biolante, men ingenting er sikkert for øyeblikket.

Det vi vet med sikkerhet er at vi ikke vil forbli i mørket lenge, ettersom Monarch: Legacy of Monsters kommer tilbake for sin andre sesong på Apple TV den 27. februar.