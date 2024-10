Jeg vet ikke hva mer jeg skal si om Legendary's Monsterverse. Dette underholdningsuniverset gir fansen stadig vekk forferdelige produkter som selger som varmt hvetebrød, fordi vi får se noen av de mest ikoniske og overbevisende monstrene kjempe mot hverandre og samtidig legge menneskenes verden flat. Helt siden Monsterverset startet med Godzilla i 2014, har det blitt stadig verre, med Monarch: Legacy of Monsters som et høydepunkt, og med Godzilla X Kong: The New Empire i 2024 som et foreløpig lavmål. I hvert fall i filmverdenen. I spillverdenen har vi fått se noen avskyelige spill med disse figurene, der 2023s Skull Island: Rise of Kong var latterlig dårlig, og nå er utvikleren 7Levels her for å prøve å få skuta tilbake på rett kurs.

Denne innsatsen kommer i form av Kong: Survivor Instinct. Til å begynne med, la meg legge frem noen fakta. For det første har dette spillet ingen som helst forbindelse til fjorårets elendige innsats. For det andre, i motsetning til Skull Island -spillet, er dette et offisielt Monsterverse-spill som forteller en historie som utspiller seg mellom hendelsene i Godzilla vs. Kong fra 2021 og årets The New Empire -film. For det tredje har det en rotfestet, menneskelig tilnærming, der du tar rollen som Alex når han reiser inn i en Kong-ødelagt sone i et forsøk på å finne datteren sin. Haken er at denne historien snart kommer ut av kontroll på typisk Monsterverse-vis, etter hvert som Alex begynner å finne ut mer om hvem datteren egentlig er og hvordan hun er knyttet til lyssky organisasjoner og Titans. Med disse tre elementene i bakhodet byr Kong: Survivor Instinct på et 2,5D-platformeventyr der du ikke bare møter den ikoniske apen, men også noen andre kjente Titans, det være seg Abaddon, Scylla, Tiamat og diverse andre monstre som Skullcrawlers og edderkopper, i tillegg til trusler fra mennesker også.

Umiddelbart når du starter opp Kong: Survivor Instinct blir spillets produksjonskvalitet tydelig. Dette er 7Levels' største spill til dags dato, men de er fortsatt et lite studio, noe som betyr at vi får en tittel som er mekanisk begrenset, fylt med frustrerende særegenheter, og som har stemmeskuespill og en historie som ikke slår benene vekk under deg. Grafikken i omgivelsene er ofte ganske bra når du streifer rundt og utforsker, men når Kong dukker opp eller når spillet zoomer inn og fokuserer på viktige øyeblikk, skiller det begrensede grafiske tilbudet seg ut og får deg til å krympe deg en smule. Det er absolutt ikke noe stunner.

Til tross for disse problemene fungerer det Metroidvania-lignende oppsettet og progresjonen faktisk ganske bra. Det er begrenset og grunnleggende og har ikke dybden av si Metroid Dread, men det er en flyt i utforskningen som fungerer, og du blir stadig belønnet med oppgraderinger som en pistol og en slegge som kan brukes til å få tilgang til tidligere utilgjengelige områder, i tillegg til å ha skjulte kroker for å finne gjenstander for å forbedre Alexs helse og pistolmagasinstørrelse. I tillegg til dette finner du tonnevis av informasjon om Monsterverset underveis på reisen. Som eventyrplattformopplevelse fungerer Kong: Survivor Instinct, men det er noen få nøkkelelementer som virkelig ikke gjør det.

Kampene er rett og slett dårlige. Det er et veldig grunnleggende nærkamp-, blokkerings- og paradesystem som dreier seg om at du skal overvinne menneskelige trusler som svermer rundt deg fra både venstre og høyre. Det finnes bevæpnede menn, pansrede folk, skjoldbrukere og mer som øker vanskelighetsgraden, men hovedproblemet er at dette systemet er tregt og flatt og får deg til å sukke hørbart hver gang du blir tvunget til å slå en fiende i hjel med et rør eller plante en kule i pannen på en fiende, bare for at Alex skal si "det er nok vold for livet" for så å fortsette å skyte noen to minutter senere.

Plattformspillet er også full av miljøoppgaver og utfordringer som er for repeterende og ærlig talt føles uinspirerte. Du bør venne deg til å dytte en kasse for å klatre til nye høyder eller riste på en sperret dør for å bryte den opp, for dette er bare to av oppgavene som 7Levels legger i veien for deg underveis på reisen. Dette er riktignok små problemer i forhold til rømningssekvensene når en Titan angriper, for disse øyeblikkene er noen av de mest frustrerende og utmattende i hele historien. I bunn og grunn vil det være tidspunkter der du må unngå for eksempel en rasende Kong eller en angripende Abaddon, og i disse øyeblikkene må du bare plattformere som vanlig, men i et mye raskere tempo enn vanlig. Hovedproblemet er at disse sekvensene bruker instant fail. Hvis du går et sted du ikke burde, hvis du kommer for nær en titans kroppsdel, hvis du bommer på et hopp, og listen fortsetter, starter du møtet på nytt fra begynnelsen. Den planlagte grandiose designen av disse øyeblikkene drukner i frustrerende og irriterende spilldesign.

Kong: Survivor Instinct er ikke et fantastisk spill, men det er heller ikke en katastrofe. Det finnes elementer og øyeblikk der du blir ganske oppslukt av historien og faller inn i rytmen i plattformspillet, og dette styrkes av det faktum at det er en ganske stram og strømlinjeformet opplevelse som varer rundt fire-fem timer hvis du prøver å finne alt. Du spiller ikke dette spillet og føler deg fornærmet og lurt, slik tilfellet var med fjorårets Skull Island eller til og med til tider med den nylige The New Empire -filmen, men samtidig er det ikke mye her som skiller seg ut og virkelig imponerer. Det er et enkelt og budsjettert tilbud basert på en av de dyreste og mest lukrative franchisene i underholdningsbransjen, og det er det. Utover å tilby litt ekstra historie for den dedikerte Monsterverse-fanen, er det ikke mye annet som er verdt oppmerksomhet.