Kongo og M23-opprørerne innleder direkte fredssamtaler i Angola

HQ

For første gang vil Den demokratiske republikken Kongo og opprørsgruppen M23 delta i direkte fredssamtaler 18. mars i Angolas hovedstad, et trekk som Angola har tatt initiativ til i håp om å deeskalere en krise som har drept tusenvis av mennesker og drevet hundretusener på flukt.

Til tross for at Kongos regjering lenge har motsatt seg å forhandle med M23, ser det ut til at de økende humanitære tapene og den regionale ustabiliteten har tvunget frem et skifte, selv om myndighetene i Kinshasa ennå ikke har bekreftet sin deltakelse.

Konflikten, som næres av beskyldninger om at Rwanda støtter opprørerne - noe Kigali benekter - har blitt intensivert de siste månedene etter at M23-krigere har inntatt viktige byer i Øst-Kongo, en region som er rik på strategiske mineraler som er avgjørende for den globale industrien.

Med naboland som Uganda og Burundi allerede involvert militært, er frykten for en større regional krig overhengende, noe som gjør disse samtalene til et viktig forsøk på å skape fred. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiet kan vinne over slagmarken.