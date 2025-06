Kongos studenter skal opp til eksamen midt under opprørernes okkupasjon

HQ

Siste nytt om Den demokratiske republikken Kongo . Til tross for den vedvarende usikkerheten i Øst-Kongo vet vi nå at tusenvis av elever denne uken har avlagt nasjonale prøver i områder som kontrolleres av M23-opprørerne.

Innsatsen involverte kompleks koordinering mellom Kinshasa og opprørsledere, som gjorde det mulig for utdanningsmyndighetene å levere materiell på en trygg måte. Selv om det fortsatt er spenninger, ser det ut til at begge sider har etablert et skjørt samarbeid og prioritert akademisk kontinuitet.