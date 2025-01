Konkurransedyktig GeoGuessr er på vei til Japan, USA og Sverige i år

GeoGuessr har katapultert inn i stjernestatus som en stor e-sport-tittel, ettersom det globale gjettespillet i løpet av de siste årene har utviklet en virkelig dyp og godt støttet konkurranseside. Dette endrer seg ikke for 2025, faktisk vokser det når GeoGuessr nå bekrefter at den kommende sesongen vil ta handlingen rundt om i verden for tre spennende Majors.

Den første vil ta til Tokyo, Japan for et arrangement i byens Tokyo Tower. Deretter følger en turnering på DreamHack Dallas i USA, før en siste Major i Jönköping i Sverige i forbindelse med Glitched festivalen.

Disse tre arrangementene utgjør 2025 World Cup for GeoGuessr, med hver referert til som enten Asian Major, Americas Major eller EMEA Major. De nøyaktige datoene er uklare, men vi vet at DreamHack Dallas er planlagt til 23.-25. mai og at Glitched Sverige tar sikte på 13.-16. juni, så vi kan anta at Asian Major vil skje før alt dette. Formatet, premiene og deltakerne er ennå ikke bekreftet.