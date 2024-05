Konkurrer om å bli den nye mesteren i Nintendo World Championships: NES Edition 18. juli

Nintendo har tenkt å presse ut så mye nostalgi som mulig i år før de avslører etterfølgeren til Nintendo Switch (det er offisielt nå, av Furukawa selv), og tenkte at sommeren var et perfekt tidspunkt for å gjenoppleve noen Nintendo Entertainment System (NES)-klassikere, med en mer konkurransepreget vri.

Nintendo World Championships: NES Edition Nå er det offisielt annonsert at det kommer en samling av 150 spesialmoduser som du kan konkurrere i alene, i lokal modus med opptil åtte spillere og i nettmodus (med ukentlige oppdaterte topplister på nettet) for å bli den nye Nintendo World Championships-mesteren.

Nintendo World Championships: NES Edition Nintendo World Championships har som mål å bringe tilbake spenningen fra de personlige Nintendo World Championships som fant sted i 1990, 2015 og 2017, og utfordrer spillerne til å konkurrere i små utfordringer hentet fra 13 av deres første hjemmekonsolls største hits, som er som følger :



Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link



Selv om dette er en digital utgivelse, vil My Nintendo Store Europe selge en begrenset spesialutgave med en fysisk kassett som inkluderer et sett med fem samlepinner, 13 illustrerte minnekort (ett for hvert klassiske NES-spill som er inkludert i denne tittelen) og en kopi av den legendariske NES-"spillpakken" i gull (kun til utstilling, stativ inkludert), en suvenir av den som ble delt ut som premie under det opprinnelige Nintendo World Championships i 1990.

Ta en titt på traileren nedenfor, og la oss få vite om du har det som skal til for å bli verdensmester i Nintendo World Championships 18. juli.