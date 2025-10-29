Konserten Hades: Ballads of the Underworld-konserten kommer til Storbritannia i juni

HQ

Videospillkonserter er ikke uvanlig i disse dager, så det er ikke akkurat et sjokk å høre at en av dem debuterer i Storbritannia.

Etter å ha annonsert en USA-turné, er det nå bekreftet at konserten Hades: Ballads of the Underworld kommer til Europa, og at den 27. juni 2026 kommer til Londons Royal Festival Hall. Under konserten vil musikk fra Hades og Hades II fremføres live under ledelse av Austin Wintory, og med spesialopptredener fra Darren Korb og Ashley Barrett.

I beskrivelsen av forestillingen heter det "Ballads of the Underworld er en musikalsk reise som setter søkelyset på de vokale mesterverkene fra lydsporene til Supergiant Games' hittitler, Hades og Hades II. Musikken til to gudelignende skurker: sjelfulle klagesanger, hymner og forlokkende sirenesanger som har ledsaget Zagreus og Melinoë på deres farefulle ekspedisjoner, gang på gang."

Billettene til showet er nå lagt ut på gamemusic.net, og hver billett koster £57.

