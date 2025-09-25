Konserter er underpriset, sier Ticketmaster-sjef

HQ

Hvis jeg hadde hatt en dollar for hver administrerende direktør som har vist seg å være ute av kontakt med de økonomiske kravene til folk flest i dag, ville jeg sannsynligvis hatt nok penger til å være ute av kontakt selv. Live Nation-sjef Michael Rapino har nylig sagt at vi burde juble av glede over konsertprisene, siden de ikke er i nærheten av å være like ille som billettprisene på sportsbegivenheter, og at de har vært underpriset i lang tid.

"Musikk har vært undervurdert", sa han til Vice. "I sport spøker jeg med at det er som en æresbevisning å betale 70 000 dollar for en plass på Knicks' bane. De banker meg opp hvis vi tar 800 dollar for Beyoncé."

Rapino kommenterte også hvordan konserter fra store artister er blitt mer ekstravagante i det siste. "Kostnadene har gått opp", innrømmet han, før han beskrev prisene som en "investering i opplevelsen". Igjen nevnte Rapino Beyoncé og hennes nylige Cowboy Carter-turné. "Det er en Super Bowl hun arrangerer hver kveld. For 10 år siden hadde det kanskje vært 10 lastebiler."

Likevel har prisene steget voldsomt, og nå må konsertgjengere også kjempe mot bots og scalpers som prøver å drive opp prisene enda mer, noe Ticketmaster konsekvent mislykkes i å bekjempe. Det finnes billigere priser, men å se store artister på sitt beste for £50 eller mindre er nesten uhørt (med mindre du er Charli XCX, takk for den billige billetten, bestie).

Dette er en annonse:

Rapino mener likevel at vi bør være fornøyde med det vi har. "Når du leser om at billettprisene går opp, er den gjennomsnittlige konsertprisen fortsatt $72. Prøv å gå på en Laker-kamp for det, og det er 80 av dem. Konserter er underpriset og har vært det lenge."