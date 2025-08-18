Konsoller bør være "billigere og enklere"

HQ

Ser vi slutten på spillkonsollene slik vi kjenner dem? Det kan være tilfelle, ifølge noen bransjeeksperter og analytikere, som ser hvordan spilltrendene våre er på vei. Den tidligere PlayStation-direktøren Shawn Layden tror til og med at Xbox kan være på vei ut av konsollverdenen.

"Når jeg ser hva Xbox har gjort i det siste, får jeg flashbacks fra Dreamcast", sier Layden til Gamesindustry.biz. "Jeg tror Sega innså at de hadde det bedre som programvarehus. Jeg tror Microsoft er i den samme situasjonen. Og jeg tror ikke maskinvaretilbudet deres er overbevisende nok til å ta igjen det tapte."

Layden ser konsollene som et marked i tilbakegang, men han tror det finnes måter å bringe dem tilbake til spillverdenen på. "Vi må få flere mennesker, ikke bare mer penger," sa han. "Jeg tror vi har nådd et teknologisk platå. Hvor mange av oss kan egentlig se forskjell på 90 bilder per sekund og 120 bilder per sekund? Gjør det billigere og enklere. La oss gjøre det i stedet. Og la oss finne en måte å få flere maskinvareselskaper til å delta."

Layden ønsker også å se flere teknologiselskaper på konsollmarkedet, og håper at formatet for konsoller kan være det samme, slik at "spillkrigen" kun handler om innhold, ikke maskinvare.

Hva synes du om Laydens synspunkter?