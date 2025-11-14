Konsollkonger: Sony PlayStation

HQ

PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Hvis det er én produsent som holder seg til enkle navn, så er det Sony. Konsollene deres får et nummer, og dette vil sannsynligvis fortsette på ubestemt tid så lenge de produserer konsoller. Det har vært fem PlayStations (som du selvfølgelig vet) (bortsett fra Pro -versjonene), og vi her på Gamereactor har veid dem opp mot hverandre, med tanke på fordeler, ulemper, innovasjoner og holdbarhet, og rangert dem alle. Dette er Sonys beste (hjemme)konsoller.

5. PlayStation 3 (2006)

Det er en viss misforståelse som vi i redaksjonen ofte støter på blant mange gamere, og den dreier seg om hvilken av syvendegenerasjons-konsollene som solgte mest (hvis vi ser bort fra Wii, som overgikk begge sine nærmeste rivaler). Det er klart at Xbox 360 sannsynligvis var den mest populære og fremfor alt den mest likte konsollen av de to, og når vi i Gamereactor ser tilbake, har vi flere virkelig gode minner fra den enn fra Sonys luksusalternativ. Når det er sagt, solgte Sony 90 millioner PS3-konsoller, mens Microsoft solgte 84 millioner Xbox 360-enheter, til tross for at PS3 fikk en tøff start, hovedsakelig fordi Sony feilvurderte markedet noe og satte prislappen for sin tredje maskin altfor høyt ved lanseringen.

Den inneholdt en virkelig god Blu-ray-spiller og en 8-kjerners Cell-prosessor med 90 nm-teknologi, noe som gjorde at maskinen kostet betydelig mer enn Xbox 360 ved lansering. På papiret var den også klart mer avansert, men dette ble aldri virkelig merkbart i de bestselgende multiformatspillene, ettersom de store utviklerne vitnet om at Microsofts maskin var enklere å utvikle for. PS3 var imidlertid et rent premiumprodukt, og bortsett fra den forferdelige Spider-Man-fonten på lanseringsutgaven, var den en svært påkostet affære designet for å være midtpunktet i stua.

4. PlayStation 4 (2013)

Med PS4 forlot Sony den kostbare og på papiret imponerende Cell-arkitekturen og valgte i stedet å samarbeide med AMD og deres X86-64-arkitektur, noe som ga oss en spillmaskin som teoretisk sett kunne presse ut 1,84 teraflops per sekund. Med PlayStation 4 introduserte Sony sin første berøringsplate på den medfølgende DualShock 4-kontrolleren, som vi alle vet har blitt videreført til PlayStation 5 DualSense-kontrolleren, og som er en svært nyttig funksjon når den brukes riktig. Det var også i løpet av denne konsollgenerasjonen at Sony for første gang tok steget inn i VR-markedet med PlayStation Camera og PlayStation VR. Alt i alt var PS4, og spesielt PS4 Pro, en veldig fin konsoll som alltid vil stå våre hjerter nær.

3. PlayStation 5 (2020)

Da vi bestemte oss for kriteriene for å skrive disse listene, hadde vi et direktiv om at de ikke skulle fokusere (for mye) på konsollens spillbibliotek. I utgangspunktet rangerer vi maskinene i seg selv, ikke spillene. Så hvis du bryter ned Sonys nyeste maskin, er det et virkelig imponerende kraftverk med mange imponerende tekniske funksjoner. Det faktum at konsollens flashminne er direkte koblet til hovedkortet gir imponerende raske lastetider, og det er enkelt å utvide lagringsplassen med en NVMe-harddisk slik at du kan spille PlayStation 4-spillene du har på plate. Og så må vi selvfølgelig fremheve DualSense, en kontroller som føles som et lite stykke av fremtiden med sin fantastiske haptiske tilbakemelding, som i mange spill gir en ekstra grad av innlevelse. PlayStation 5 er en teknisk svært imponerende maskin, og selv om denne generasjonens spillbibliotek kanskje er blant de svakeste, er det neppe konsollen i seg selv som er noen hindring eller årsak til dette.

2. PlayStation 2 (2000)

Det første man vanligvis tenker på når det gjelder denne svarte boksen, bortsett fra alle de fantastiske spillene, er at den kunne spille av DVD-er. Du kjøpte ikke bare en konsoll, du fikk også muligheten til å spille av det nye og raskt voksende filmformatet. Med tanke på at PlayStation 2 er den mest solgte konsollen noensinne, er det ikke overraskende at det føltes som om den befant seg i alle andre hjem, for for å overdrive litt, det var akkurat slik det var. Det faktum at PlayStation 2 var bakoverkompatibel, bidro sterkt til suksessen, og det samme gjorde den nevnte muligheten til å spille av DVD-filmer. Men konsollens grafiske egenskaper var selvfølgelig også en av grunnene til suksessen. I dag er PlayStation 2 som nevnt den mest solgte konsollen noensinne, og det er ikke spesielt vanskelig å forstå hvorfor. Sony produserte konsollen i hele tolv år, og den ble også lansert som en betydelig slankere slim-modell. Men det var den større, første versjonen som vi fortsatt forbinder mest med den overveldende suksessen som PlayStation 2 er.

SONYS KONSOLLKONGE:

1. PlayStation (1994)

Alt forandret seg da den grå boksen med toppmatning kom. Det som kunne ha blitt et samarbeid mellom Nintendo og Sony, ble i stedet den japanske elektronikkgigantens inntog i et marked som Nintendo og Sega hadde dominert siden midten av 1980-tallet. Med en 33,87 MHz-prosessor og 2 MB RAM valgte Sony å satse primært på 3D-grafikk, med en konsoll som ble markedsført som "tøffere" og mer voksen enn konkurrentenes alternativer. Der Nintendo holdt seg til kassetter, valgte Sony CD-er, og konsollen ble utviklet for å tiltrekke seg tredjepartsprodusenter fordi Sony, i motsetning til de andre konsollgigantene, ikke hadde en egen spillavdeling som utviklet egne spill.

Tredjepartsstøtten lot ikke vente på seg. Dette var i stor grad takket være enkelheten, støtten som utviklerne fikk direkte fra Sony, og det betydelig billigere CD-formatet sammenlignet med kassetter. Resten er historie. PlayStation-spillbiblioteket er nesten svimlende, med så godt som alle de store studioene som ga ut starten på spillserier som fortsatt eksisterer i dag, og da Square valgte å utvikle Final Fantasy VII for formatet, var det ingen tvil om at Sony hadde all den støtten de kunne trenge. I tillegg til dette ble selve merkevaren et ikon. Med aggressiv og kul markedsføring ble PlayStation raskt et varemerke for alle aldre. Med over 100 millioner solgte konsoller kan det bare beskrives som en dundrende suksess. Vi kårer derfor den grå ikoniske konsollen som Sonys aller beste for alt den gjorde og var for spillindustrien.