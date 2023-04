Konsollmaskinvaresalget i Storbritannia tok en hit i 2022

HQ

Til tross for at det britiske videospillmarkedet holder seg stabilt til en verdi av 7,05 milliarder pund ifølge en UKIE-rapport, faller markedsverdiene for konsollmaskinvare og deretter programvare.

Konsollmaskinvare var ned 27% til £ 832 millioner, med PC-maskinvare ned 14% til £ 760 millioner og konsolltilbehør ned 15% til £ 396 millioner.

Totalt falt verdien av maskinvaremarkedet 19% til en verdi på 2,16 milliarder pund.

Dorian Bloch, Senior Client Director hos GfK, sa: "Konsollmaskinvare forble den største sektoren innen spillmaskinvare, men så den bratteste nedgangen i 2022, delvis på grunn av den naturlige progresjonen og opptaket av niende generasjons konsoller som er satt opp mot nedgangen fra forrige generasjon.

«Andre faktorer inkluderte veldokumenterte problemer med forsyningskjedekomponenter, høyere råvarekostnader på grunn av mangel og fraktnedgang på lager og havner, noe som påvirket alle maskinvaresektorer, inkludert videospill.

"Mye kan fortsatt tilskrives Covid-usikkerhet, men Russland-Ukraina-krigen, lavkonjunktur, inflasjon, stigende energi/mat/levekostnader spiller alle en rolle i å dempe forbrukertilliten, med forbrukere som utsetter store kjøpsbeslutninger - inkludert selvfølgelig spillmaskinvare."

Som følge av denne nedgangen falt verdien av salget av digitale konsoller med 4,7 % til 1,98 milliarder pund. Salget av boksespill falt også 4,3% til en verdi av £ 489 millioner. Til tross for denne nedgangen er 2022 det første året på over et tiår at videospill i boks har slått digitale kopier i ytelse fra år til år.

Matt Bailey, hovedanalytiker i Omdia, sa: "Det digitale segmentet av Storbritannias konsollmarked ble påvirket av et ytterligere skifte mot engasjementsnivåer før pandemien, noe som resulterte i færre nedlastinger av eldre programvaretitler og redusert forbruk på konsoll DLC.

"Mangel på maskinvareforsyning - spesielt for PS5 - forhindret også mange potensielle niende generasjons konsolleiere fra å skifte utgifter mot høyere verdi digitalt innhold.

"Og selv om konsollabonnementstjenester fortsatt er et viktig vekstområde, genererer de ennå ikke mengden utgifter som kreves for å kompensere for nedgang i andre områder av digitale konsollutgifter.

"PC digital var relativt flat, støttet av mikrotransaksjonssegmentet. Den sunne debuten til Valves Steam Deck - som vi anslår solgte 135k enheter i Storbritannia i 2022 - indikerer at det fortsatt er appetitt for utgifter bosatt i PC-markedet. "