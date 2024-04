Konsollspillere må kjøpe 7 Days to Die på nytt når det forlater Early Access

HQ

I 2013 ble den åpne zombietittelen 7 Days to Die utgitt i Early Access på Steam, et av de første kjente spillene som brukte det den gang nye konseptet med å gi ut spill som "work in progress". Tre år senere kom det til konsoller, og nå snart, en gang i juni, vil det nå versjon 1.0. Dette forteller utviklerne The Fun Pimps påX/Twitter.

Mens PC-spillernes Early Access-versjoner vil bli sømløst portert til 1.0, er det en annen historie for konsollspillere. I en FAQ forklarer utviklerne hvorfor de må kjøpe spillet på nytt.

"På grunn av de betydelige tekniske forskjellene mellom gammel og nåværende konsollmaskinvare, vil vi ikke oppgradere den eldre versjonen. Eldre eiere må kjøpe den nye tittelen. Vi samarbeider imidlertid tett med Sony og Microsoft for å gi rabatt til eiere av eldre digitale spill ved kjøp av den nye konsollutgaven."

Hvis du eier 7 Days to Die for PS4/Xbox One, kan du få rabatt på PS5/Xbox Series-versjonen. Om dette vil være tilfelle, vil tiden vise, det som er sikkert er at Early Access ikke fungerer slik vi er vant til i dette tilfellet.