Konsollversjonene av Moons of Madness utsettes til mars

Moons of Madness ble lansert like før Halloween i fjor. Tanken var et det skulle slippes til konsoll den 21. januar, men å meddeler Funcom at det dessverre ikke blir slik, og at det blir utsatt til den 24. mars.

Funcom skriver at "denne utsettelsen vil gi utviklerne mer tid til å optimalisere spillet for konsoll". Vi anbefaler virkelig å sjekke ut dette spillet, da det er et ganske unikt skrekkeventyr.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor, samt en annen som fokuserer på gameplay.

