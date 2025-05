Konspirasjonen som omgir Dallas Mavericks' førstevalg

HQ

Når man har å gjøre med noe som er avhengig av statistikk og muligheter, vil man alltid finne folk som stiller spørsmål ved alt. Hvor mange ganger har ikke UEFA blitt beskyldt for å ha rigget trekningen av Champions League til fordel for det ene eller andre laget? Det er en vanlig ting for folk, når vi ikke vil akseptere at et tilfeldig resultat ikke gagner våre interesser, så konspirerer vi om en mulig interessepakt.

Dette har vært tilfelle med NBA Draft Lottery, som sist mandag, 12. mai, tildelte Dallas førstevalget. Dette er en stor fordel, siden det er her de mest lovende basketballspillerne blir valgt. Normalt er det ett talent som skiller seg ut fra resten, og i år er det Cooper Flagg, en spiller fra Duke University, et av de mest prestisjefylte universitetene for basketballspillere.

Hvis du følger med på NBA, kjenner du til LukaDončić-Anthony Davis-handelen, en av de mest kontroversielle i ligaens historie. Nico Harrison, Mavs' general manager, ble en folkefiende for alle fans av franchisen, men med denne hendelsen kan han ha fått overtaket. Det er veldig vanskelig å vite med så unge spillere, som kan være utsatt for skader eller ulike tilbakeslag, men foreløpig kan han få et av tiårets største prospekter.

Hva har startet konspirasjonen?

Dallas var alles overraskelse, og vant lotteriet med 1,8 prosent sjanse, den fjerde laveste oddsen i historien for å lande et førstevalg. De slo de fire dårligste lagene i konkurransen: Washington Wizards, Charlotte Hornets, Utah Jazz og New Orleans Pelicans. Å slå alle oddsene er allerede et spørsmål om tvil for NBA-fans, men på bakgrunn av Dončić-handelen ryktes det at ligaen ønsket å gunstiggjøre franchisen ved å bytte bort et generasjonstalent som sloveneren.

Konspirasjonen innebærer en pakt mellom Nico Harrison, NBA-kommissær Adam Silver og Los Angeles Lakers' daglige leder Rob Pelinka om å flytte Dončić til det mer medievennlige laget for å bli en del av LeBron, og til gjengjeld skulle Harrison få førstevalget.

Folk i sosiale medier mener at det ikke kan være tilfeldig at man bytter bort sin største stjerne og franchisens fremtid, som Dirk Nowitzki, og så får man plutselig en stjerne. Det er derfor alle disse spekulasjonene har startet. Bortsett fra denne mulige pakten, har en Mavs-fan på sin X-konto foreslått en teori som har gjort rundene. Han sier at etter en stor trade er det laget som gir fra seg stjernen sin som vanligvis får det første valget. For eksempel byttet New Orleans Hornets Chris Paul til Clippers og fikk førstevalget i neste draft. På den måten valgte de ingen ringere enn... Anthony Davis.

Er dette første gang lignende beskyldninger dukker opp?

Dette Draft Lottery-formatet er 40 år gammelt i år, så det vil være år der kontroversen kan være het. Men det var ett år da kontroversen var enda mer opphetet. Det var i 1985 da NBA implementerte denne modellen, og det var en rekke omstendigheter. New York Knicks var en av syv utfordrere til førstevalget etter en dårlig sesong. Byens marked er et av de største i USA og hadde ikke konkurrert om mesterskapet på mange år, så ligaen hadde en økonomisk interesse av å gjøre den vellykket igjen.

Konvolutten med Knicks-logoen ble trukket i første omgang, noe som sikret New York-franchisen førstevalget. I den draften var førstevalget Patrick Ewing, som senere ble en laglegende og elleve ganger All-Star. Selv om det aldri har vært noen bevis for slik rigging, ga det faktum at NBA-kommissæren David Stern var født i New York næring til ryktene.

Det er uunngåelig at folk vil snakke om potensielle interessekonflikter, spesielt når vi snakker om en privat liga som har en egeninteresse i seg selv som involverer mye penger. Men vi må prøve å stole på sportens integritet, for ellers ser du skygger og svarte hender overalt.

Tror du NBA har vært til fordel for Texans?