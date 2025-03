Kontrovers i Brasil etter Santos' eliminering fra Paulistão: Neymar satt på benken på grunn av smerter... men han festet i karnevalet

HQ

Neymar gledet fansen på Santos, med en meget formfullendt retur til sitt opprinnelige lag og viktige mål og målgivende pasninger som gjorde at de nådde semifinalen i Paulistão, og hele Brasil, ettersom han er innkalt til Canarinha for to kamper neste uke (blant annet mot Argentina) etter 16 måneders fravær.

Den siste helgen var imidlertid ikke Santos-fansen fornøyd da Neymar ble benket i hele kampen mot Corinthians, som endte med et nederlag: 2-1, Santos er eliminert og Neymar, som avslutter kontrakten med Santos 30. juni, vil ikke kunne vinne noen titler i denne andre og korte perioden i den brasilianske klubben.

Hvorfor spilte ikke Neymar? I den forrige kampen, kvartfinalen mot Red Bull Bragantino, ble Neymar byttet ut med smerter i venstre lår. Det var ikke en skade, men på grunn av ubehag - og det faktum at han var innkalt til Brasil neste uke, til to viktige kamper for hele landet med tanke på deres skjøre posisjon i kvalifiseringen til VM 2026 - bestemte Santos' trener, portugiseren Pedro Caixinha, seg for å sette ham på benken for å gi ham tid til å komme seg, vel vitende om hvor skadeutsatt 33-åringen er. En taktisk avgjørelse for å sikre spillerens helse og tilgjengelighet på kort sikt, som kostet dem dyrt.

Og situasjonen ble forverret fordi Neymar, til tross for å håndtere smerter, la ut bilder som festet i Carnaval med sin partner og andre lagkamerater, noe som ble møtt med kritikk fra fansen, og stilte spørsmål ved hans engasjement (som dette innlegget, som viser bilder av Neymar som danser med sitatet "Neymar høydepunkter mot Corinthins". Det ble imidlertid også rapportert at Neymar var uenig i Caixinhas beslutning om å sette ham på benken på semifinaledagen.