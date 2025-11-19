Kontrovers i Frankrike etter at Mbappé reiste til Dubai etter "falsk skade"

HQ

Kylian Mbappé ble tatt ut av landslaget etter at han scoret to mål mot Ukraina i VM-kvalifiseringen i forrige uke og sikret seg VM-kvalifisering. Det franske landslaget sa at han hadde smerter i ankelen som krevde nærmere undersøkelser, og at han ville returnere til Madrid for å gjennomgå tester. Ikke så overraskende, med tanke på at laget allerede var matematisk kvalifisert for FIFA-turneringen.

Senere ble det imidlertid avslørt at Mbappé hadde reist til Dubai. Ifølge franske RMC Sport dro han til Dubai direkte på lørdag, uten å dra til Madrid først, hvor han bodde på Atlantis The Royal og besøkte en padleklubb.

Dette hadde ført til at flere aviser i Frankrike hadde stilt spørsmålstegn ved FFF, og sagt at de løy om hans potensielle ankelskade, og rett og slett lot spilleren stå over en irrelevant kamp. Det har også blitt rapportert at han vil returnere til Real Madrids treningsfelt og at ingen medisinske tester vil bli gjennomført, og at han vil være tilgjengelig til søndagens kamp mot Elche.